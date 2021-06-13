السماح لصحفي ألماني بتغطية بطولة اليورو من روسيا بعد منعه أولا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أفادت تقارير إعلامية في ألمانيا اليوم الأحد بأن روبرت كيمبه الصحفي الذي يعمل لدى القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) و إذاعة (دبليو دي آر)، حصل على تصريح بتغطية بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) من روسيا وذلك بعد أن تم منعه في بداية الأمر ما أثار انتقادات واحتجاجات من الجانب الألماني.

وذكرت إذاعة (دبليو دي آر) أن كيمبه حصل على اعتماد كامل لتغطية البطولة بعد أن كانت روسيا قد رفضت منحه هذا الاعتماد، وأضافت أن كيمبه أصبح من حقه الوصول إلى مدينة سان بطرسبورج التي يقام عليها الحدث الرياضي.

من جانبها، قالت رئيسة تحرير إذاعة (دبليو دي آر) إيلن إيني إن هذا المثال يظهر " مدى أهمية تكوين رأي عام، وعلينا كإعلام أن نكون يقظين وأن نتحدث صراحة في حال لم يتمكن صحفيونا من التغطية بحرية".

وحسب البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، فإن الاعتماد الخاص بكيمبه سار في المدن العشر الأخرى التي تقام فيها البطولة.

وكانت إيني انتقدت عدم التصريح لكيمبه بتغطية البطولة في سان بطرسبورج بوصفه يمثل تقييدا غير مقبول لحرية الصحافة وقالت إنه يحتاج إلى توضيح من الجانب الروسي.

يشار إلى أن كيمبه كان قد ألقى نظرة نقدية على مونديال كأس العالم في روسيا وعلى عمل اللجنة الأولمبية الدولية في أفلام وثائقية ظهرت في الماضي، وهو يعمل لدى القناة الأولى بالتلفزيون الألماني ولدى إذاعة (دبليو دي آر) أيضا منذ عشرة أعوام، وقالت إيني عنه إن " روبرت كيمبه صحفي ممتاز ونزيه".