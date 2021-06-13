بنزيما يعلن جاهزيته لمباراة فرنسا وألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:



قال كريم بنزيما، مهاجم المنتخب الفرنسي، إنه جاهز للعب مع منتخب بلاده في مباراته الافتتاحية ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" أمام المنتخب الألماني الثلاثاء.

وقال بنزيمة للبرنامج التليفزيوني الفرنسي "تيليفوت" اليوم الأحد :" استأنفت التدريبات بالأمس (السبت)، لم أعان من أي آلام أو عدم راحة. لذلك أنا جاهز بنسبة مئة بالمئة للعب".

ويعود بنزيما للمشاركة مع المنتخب الفرنسي بعد غياب لستة أعوام، ولكنه عانى من إصابة خلال المباراة الودية أمام المنتخب البلغاري التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

ولا يشعر ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي، بالقلق بشأن حالة بنزيمة. وقال :" اتخذنا العناية اللازمة. مازال لدينا حصتين تدريبيتين قبل المباراة، لذلك لا ينبغي أن تكون هناك مشكلة".

وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت آم سسونتاج" انتقد ديشان التوقعات الكبيرة الملقاة على عاتق المنتخب الفرنسي، بطل العالم.

وقال المدرب :" في فرنسا، العديد من الناس يعتقدون أننا فزنا بالفعل بالمباراة. هذا أسوأ شيء لرياضي محترف".

وأضاف :"نحن حاملو لقب بطولة العالم ونعلم قوتنا. ولكن يجب علينا ألا نرتكب خطأ تحويل الثقة بالنفس إلى الغرور".

ولكن ديشان، الذي يمكن أن يصبح أول من يتوج ببطولة العالم وبطولة أمم أوروبا كلاعب ومدرب، يتقبل وصف المرشح الأول لنيل لقب اليورو.

وقال :" بالطبع لدينا هدف أن نصبح أبطال أمم أوروبا. لا نقل قوة عما كنا عليه في 2018. يمكنني حتى قول لدينا خيارات هجومية أكثر اليوم عما كان عليه الوضع قبل ثلاثة أعوام".

وقال ديشان أيضا إن المباراة أمام ألمانيا في دور المجموعات " يمكن أن تكون نهائي" وأن بإمكانها أن تؤثر على بقية البطولة، حتى لو كانت النتيجة غير حاسمة.