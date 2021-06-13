مشاهدة مباراة مصر الاولمبي وجنوب افريقيا في بث مباشر بتحضيرات أولمبياد طوكيو “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 تغطية حية لمتابعة ومشاهدة مباراة منتخب مصر الاولمبي وجنوب افريقيا في بث مباشر، ضمن استعدادات المنتخب المصري لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو هذا الصيف.

تنطلق مباراة منتخب مصر الاولمبي وجنوب افريقيا في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت السعودية.

وتقام المباراة على ستاد السويس الجديد، وتنقل على قناة أون تايم سبورت الأولى، بصوت المعلق الرياضي “محمد الكواليني”.

ويدخل منتخب مصر الاولمبي مباراة اليوم متسلحًا بنجم هجوم سيراميكا كليوباترا أحمد ياسر ريان في ظل غياب نجم هجوم جالطة سراي التركي مصطفى محمد الذي قاد الفريق للانتصار على جنوب أفريقيا يوم 10 يونيو الجاري بنتيجة 2/صفر.

ولم يتعرض المنتخب المصري الاولمبي لأي خسارة منذ 11 يونيو 2019، عندما سقط بنتيجة 2/3 أمام منتخب أوزبكستان في لقاء ودي.

وقبل تلك الخسارة، سقط منتخب مصر الاولمبي بهدفين دون رد أمام أوزبكستان يوم 9 يونيو من نفس العام، وخسر كذلك بهدف دون رد أمام منتخب هولندا الاولمبي يوم 26 مارس 2019.

لكن فريق المدرب شوقي غريب الذي يقوده لاعب وسط بيراميدز رمضان صبحي، حصد بعدها 9 انتصارات، وتعرض لتعادلين فقط أمام جنوب أفريقيا في أكتوبر 2019 وأمام كوريا الجنوبية في نوفمبر 2020.

ويتواجد منتخب مصر الاولمبي في المجموعة الثالثة بدورة أولمبياد طوكيو 2020 مع منتخبات اسبانيا والارجنتين وأستراليا، ووصفت تلك المجموعة بمجموعة الموت في وسائل الإعلام المحلية جنبًا إلى جنب المجموعة الرابعة التي تضم البرازيل وألمانيا وكوت دي فوار والسعودية.

مصر 3-0 جنوب أفريقيا

مباراة ودية دولية (استعدادات أولمبياد طوكيو 2020)

ملعب السويس الجديد (مدينة السويس -مصر)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لإحدى أهم مباريات اليوم بالنسبة للجمهور المصري، الاحد 13 يونيو 2021 في تحضيرات أولمبياد طوكيو 2020 بين مصر وجنوب أفريقيا (الاولمبي).

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تشكيلة مصر الاولمبي اليوم

محمود جاد

محمد عبد السلام – محمود مرعي – أحمد رمضان بيكهام – كريم فؤاد

إمام عاشور – أكرم توفيق – ناصر ماهر

عمار حمدي – أحمد ياسر ريان – صلاح محسن

ملخص مباراة مصر الاولمبي وجنوب افريقيا

الدقيقة 16 | جول .. أحمد ياسر ريان يستغل هفوة مزدوجة بين المدافعين وحارس المرمى ليسجل هدف مصر الاولمبي الاول.

الدقيقة 19 | جول .. مصر تضيف الهدف الثاني عن طريق أحمد ياسر ريان.

الدقيقة 23 | جول ، مصر تضيف الهدف الثالث عن طريق صلاح محسن.

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