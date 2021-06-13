يورو 2020 | انتهاء مشوار كاستاني مع بلجيكا بعد كسر مزدوج

أعلن المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني للمنتخب البلجيكي، انتهاء مشوار لاعبه تيموثي كاستاني، عن فعاليات بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020” وذلك بعد تعرضه لكسرين في محجر العين خلال فوز بلاده على منتخب روسيا بنتيجة 3-0، فى اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أمس السبت، على ملعب “جازبروم أرينا” فى روسيا، ضمن منافسات الجولة الأولى عن المجموعة الثانية من كأس الأمم الأوروبية “يورو 2020“.

وتعرض ظهير ليستر سيتي الإنجليزي لصدام قوي في مباراة بلجيكا وروسيا، حين ارتطم برأس اللاعب الروسي دالير كوزاييف، في الدقيقة 26، ودخل مكانه توما مونييه الذي سجل هدفاً وصنع تمريرة حاسمة، كما خرج المدافع البلجيكي الأخر يان فيرتونخين من المباراة بعد تعرضه للإصابة مبكرًا لكن حالته كانت أقل خطورة من كاستاني.

وقال مدرب المنتخب البلجيكي مارتينيز للصحفيين عقب المباراة :’ انها أنباء سيئة حقًا، من المحزن مشاهدة خروج تيموثي من البطولة، لقد تعرض لكسر مزدوج، والآن سيخضع للعلاج اللازم”.

َوأضاف:” كاستاني الذي كان يخوض غمار أول بطولة كبرى في مسيرته بقميص منتخب بلاده، أدخل المستشفى وخضع لفحوص كشفت عن تعرضه “لكسرين في محجر العين”.

والجدير بالذكر أن، المنتخب البلجيكي حقق فوًزا سهلاً على المنتخب الروسي 3/0 في الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الثانية ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا “يورو 2020“.

وبهذا الفوز الكبير، تصدر المنتخب البلجيكي المجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام فنلندا التي فاجئت الجميع وهزمت الدنمارك بهدف نظيف، في مباراة شهدت حدثا كاد أن يكون “مأساويًا” بعد أن سقط نجم منتخب الدنمارك، كريستيان إريكسن مغشيًا عليه بشكل مفاجئ.