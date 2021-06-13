صفقات الزمالك | الإصابة تُربك حسابات كارتيرون في عودة سيسيه

استقر باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، على إعادة التفكير مرة في عودة الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق والمُعار لنادي الاتحاد السكندري، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وتنتهي إعارة سيسيه إلى زعيم الثغر بنهاية الموسم الجاري، ويتبقى في عقده موسم آخر مع الزمالك ينتهي بنهاية يونيو المُقبل 2022.

وتعرض المهاجم الإيفواري للإصابة في صابونة الركبة أنهت موسمه مع سيد البلد مبكرًا، وستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أشهر حسبما أوضح طبيب الاتحاد السكندري.

وطلب نادي الزمالك علاج اللاعب على نفقته، إلا أن مجلس إدارة الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى، أصر على تحمل تكلفة علاج اللاعب، حيث يجري عملية جراحية في الركبة تحت إشراف الدكتور أحمد رزق.

وكان كارتيرون يرغب في عدم تجديد إعارة اللاعب من أجل الإعتماد عليه خلال الموسم الكروي الجديد، إلا أن الإصابة أربكت حساباته وينتظر ثماثل المهاجم للشفاء ويحدد مصيره.