يورو 2020 | ستيرلينج يقود انجلترا لانتصار تاريخي على كرواتيا

تعرف على نتيجة مباراة انجلترا وكرواتيا التي أقيمت ضمن مباريات اليوم الاحد 13 يونيو 2021، لحساب الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020 على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن.

قاد رحيم ستيرلينج انجلترا لتحقيق انتصارًا تاريخيًا هو الأول في مبارياتها الإفتتاحية ببطولة اليورو، وذلك على حساب منتخب كرواتيا بنتيجة (1-0).

وسجل رحيم ستيرلينج هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب انجلترا على كرواتيا في الدقيقة (57) من زمن الشوط الثاني، وبصناعة من لاعب الوسط “كالفين فيليبس”.

وبهذا الانتصار تصدرت انجلترا المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، في انتظار نتيجة المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها والتي ستجمع اسكتلندا بمنتخب جمهورية التشيك، غدًا الاثنين.

وأدار مواجهة منتخب انجلترا وكرواتيا الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت الامارات.

دخل المنتخب الإنجليزي المباراة بالتشكيلة التالية: جوردان بيكفورد – كايل ووكر – جون ستونز – تايرون مينجز – كيران تريبيير – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – رحيم ستيرلينج – ماسون ماونت – فيل فودين – هاري كين.

بينما بدأ منتخب كرواتيا المباراة بالتشكيل الآتي: دومينيك ليفاكوفيتش – شيمي فيرساليكو – دوماغوي فيدا – كاليتا سار – يوشكو جفارديول – لوكا مودريتش – مارسيلو بروزوفيتش – ماتيو كوفاسيتش – آندري كراماريتش – آنتي ريبيتش – إيفان بيريسيتش.

ودخل منتخب انجلترا اجواء المباراة بشكل سريع، وكاد يفتتح التسجيل عند الدقيقة الخامسة، بعدما سدد فيل فودين كرة من داخل منطقة الجزاء، لكن القائم تعاطف مع الكروات.

وواصل الإنجليز الضغط على كرواتيا، وأرسل لاعب الوسط كالفين فيليبس تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء تصدى لها الحارس دومينيك ليفاكوفيتش.

وهدأ ريتم المباراة بعد ذلك، حيث تسلم كرواتيا زمام الأمور وسيطر على الكرة، ولكنه فشل في صناعة أي فرصة خطرة على مرمى جوردان بيكفورد.

وتحصل منتخب انجلترا على ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة (41)، بعد لمسة يد على مدافع كرواتيا، تولى تنفيذها كيران تريبيير ولكن تسديدته ارتدت من حائط الصد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

انجلترا تفك العقدة

واستمرت محاولات منتخب انجلترا في الشوط الثاني، حتى نجح رحيم ستيرلينج في افتتاح التسجيل عند الدقيقة (57)، بعدما تلقى تمريرة بينية رائعة من كالفين فيليبس سددها مباشرة في شباك ليفاكوفيتش.

وأضاع هاري كين فرصة مضاعفة النتيجة في الدقيقة (60)، حينما أرسل ماسون ماونت كرة من الجهة اليسرى داخل منطقة الست ياردات قابلها مهاجم توتنهام بتسديدة بعيدة عن المرمى.

وسنحت فرصة تعديل النتيجة لمنتخب كرواتيا، ولكن آنتي ريبيتش قابل الكرة العائدة من دفاع انجلترا داخل منطقة الجزاء بتسديدة يسارية جاورت القائم الأيسر لجوردان بيكفورد في الدقيقة (65).

وظهر منتخب انجلترا هجوميًا في الدقيقة (74)، عندما لُعبت كرة عرضية داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع كرواتيا لتصل إلى ستيرلينج في مواجهة المرمى، ولكنه سدد كرة في سماء ملعب ويمبلي.

وحاول منتخب كرواتيا تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية في ظل تراجع انجلترا مع اعتمادها على الهجمات المرتدة، ولكن لم يصنع المنتخبين أي فرصة خطرة، لتنتهي المباراة بفوز الأسود الثلاث بنتجية (1-0).

شاهد فيديو اهداف مباراة انجلترا وكرواتيا في يورو 2020