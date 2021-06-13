ما سر عدم تواجد زوجة صلاح وابنته مكة في زيارته لمصر؟

تتساءل الجماهير العاشقة للدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول ومنتخب مصر، عن أسباب عدم تواجد زوجته ماجي وابنته مكة، خلال زياراته لمصر بعد انتهاء الموسم الكروي في إنجلترا.

يأتي ذلك على خلفية قيام صلاح بحذف صورته مع زوجته على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، مما يشير إلى وجود خلاف بينهما.

ويقضي صلاح اجازته في مصر على شواطئ الغردقة، بأحد المنتجعات في المدينة الساحلية العالمية الجونة، والتقط معه العديد من النجوم الصور في مقدمتهم الفنانة ديانا هشام والإعلامية شيما صابر ونجم الكرة المصرية أحمد حسن.

ولم يصطحب صلاح زوجته ماجي وابنته مكة خلال زيارته لمصر، وذلك بسبب ارتباط الأخيرة بإمتحانات الدراسة في مدينة ليفربول، والمُقرر لها بنهاية الشهر المُقبل.

ويرتبط صلاح ارتباطًا وثيقًا بزوجته ماجي، إذ جمعتهما قصة حب حينما كانا يدراسان في المدرسة الإعدادية ببلده نجريج بالغربية.

الجدير بالذكر أن صلاح خسر جائزة الحذاء الذهبي الموسم المُنصرم، بعدما تواجد في المركز الثاني في ترتيب الهدافين برصيد 22 هدفًا خلفا لهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير بفارق هدف وحيد.