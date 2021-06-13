الميركاتو الصيفي 2021 | هل يكون بنزيمة كلمة السر في انتقال مبابي إلى مدريد؟

يتطلع النجم الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد، لإقناع مواطنه كيليان مبابي بالانضمام إلى ملعب سانتياجو بيرنابيو، حيث أشاد بإمكانياته الفنية الفائقة، مشيرًا إلى أنه “لاعب يصنع الفارق”.

الدولي الفرنسي كيليان مبابي، هو أحد أهم الأهداف الرئيسية في ميركاتو ريال مدريد، منذ الصيف الماضي، ويسعى النادي الملكي لضم الجوهرة السمراء خلال الميركاتو الصيفي 2021 ، قبل أن يجدد عقده مع باريس سان جيرمان.

مبابي أيضًا مهتم بالانتقال إلى ريال مدريد، النادي الذي يشجعه منذ الصغر، وحتى الآن لم يوافق على أي عرض من باريس سان جيرمان لتجديد عقده.

وقال بنزيمة في تصريحاته :”كيليان لم أكن أعرفه من قبل، رأيته على شاشة التلفزيون قبل أن ألعب معه، هو بالفعل من بين الأفضل، أنا أستمتع حقًا باللعب معه، يمكنه إحداث الفارق في أي وقت”.

وعن الإصابة التي تعرض لها في الركبة في المباراة الودية الأخيرة، أجاب؟ :”الإصابة تسير على ما يرام. بالأمس تمكنت من استئناف التدريب مع المجموعة، سارت الأمور على ما يرام ، دون ألم أو إزعاج ، لذا فأنا مستعد 100% للمشاركة”.

وكان كريم بنزيما قد تعرّض لإصابة عضلية، خلال مشاركته في مباراة منتخب فرنسا أمام بلغاريا الودية، يوم الثلاثاء الماضي، ليخرج من أرض الملعب لعدم قدرته على استكمال اللقاء.

وحول تواجده في المنتخب رفقة مبابي وجريزمان :”لا يحتاج اللاعبون الكبار للعب 100 مباراة معًا، فمن السهل علينا الانسجام في أسرع وقت “.

ويستعد منتخب فرنسا لخوض المباراة الأولى في يورو 2020 والتي ستكون أمام منتخب ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، إذ يتواجد منتخب الديوك في المجموعة السادسة والأخيرة في اليورو، بجانب منتخبات، البرتغال، المجبر وألمانيا.