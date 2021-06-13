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رد منتخب انجلترا اعتباره من الهزيمة التي تعرض لها امام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2018، بتحقيقه للفوز بعد عصر اليوم الاحد 13 يونيو 2021 في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020.
وسجل هدف المباراة الوحيد، جناح نادي مانشستر سيتي “رحيم سترلينج” في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بينية من لاعب وسط ليدز “فيليبس”.
وتُعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها المنتخب الانجليزي الفوز بمباراته الافتتاحية بدور المجموعات في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس أمم أوروبا خلال 10 مشاركات، ومن حسن الحظ جاء هذا الفوز على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.
وحرم القائم الأيمن المنتخب الانجليزي من الاحتفال في وقت مبكر من مباراة اليوم عندما تصدى لتسديدة من داخل منطقة الجزاء للاعب مانشستر سيتي الموهوب “فيل فودين”.
وستقام المباراة الثانية من هذه المجموعة يوم غد الاثنين بين اسكتلندا وجمهورية التشيك على ملعب هامبدن بارك في عاصمة القلوب الشجاعة “جلاسكو”.
كانت هذه تفاصيل خبر الآن | انجلترا تفوز على كرواتيا 1-0 وتتصدر المجموعة الخامسة في يورو 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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