الآن | انجلترا تفوز على كرواتيا 1-0 وتتصدر المجموعة الخامسة في يورو 2020

رد منتخب انجلترا اعتباره من الهزيمة التي تعرض لها امام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2018، بتحقيقه للفوز بعد عصر اليوم الاحد 13 يونيو 2021 في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة ببطولة يورو 2020.

وسجل هدف المباراة الوحيد، جناح نادي مانشستر سيتي “رحيم سترلينج” في الدقيقة 57 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بينية من لاعب وسط ليدز “فيليبس”.

وتُعد هذه المرة الأولى التي يحقق فيها المنتخب الانجليزي الفوز بمباراته الافتتاحية بدور المجموعات في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس أمم أوروبا خلال 10 مشاركات، ومن حسن الحظ جاء هذا الفوز على ملعب ويمبلي في العاصمة لندن.

وحرم القائم الأيمن المنتخب الانجليزي من الاحتفال في وقت مبكر من مباراة اليوم عندما تصدى لتسديدة من داخل منطقة الجزاء للاعب مانشستر سيتي الموهوب “فيل فودين”.

وستقام المباراة الثانية من هذه المجموعة يوم غد الاثنين بين اسكتلندا وجمهورية التشيك على ملعب هامبدن بارك في عاصمة القلوب الشجاعة “جلاسكو”.