تصفيات كأس العالم 2022 | سون يقود كوريا الجنوبية لقلب الطاولة على لبنان

قاد نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي “سون هيونج مين” منتخب بلاده كوريا الجنوبية لقلب الطاولة على لبنان وتحقيق الفوز بنتيجة (2-1)، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وتقدم المنتخب اللبناني في النتيجة بالهدف الأول عن طريق سوني سعد في الدقيقة (13) من زمن الشوط الأول، قبل أن يرد منتخب كوريا الجنوبية بهدفين في الشوط الثاني عن طريق سونج مين-كيو (51) وسون هيونج مين (66).

وبهذا الانتصار، رفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، ليتأهل بشكل رسمي إلى المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، كما تأهل إلى كأس آسيا الصين 2023.

في المقابل تجمد رصيد منتخب لبنان عند 10 نقاط في المركز الثاني وسينتظر تحديد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثاني، بينما يتواجد منتخب تركمانستان في المركز الثالث برصيد 6، ولا شيء لسريلانكا، في حين كان منتخب كوريا الشمالية أعلن انسحابه بسبب جائحة كوفيد-19.

وأقيمت مباراة كوريا الجنوبية ولبنان على استاد جويانج في كوريا، وانطلقت صافرة البداية من الحكم القطري “خميس المري” في تمام الساعة 06:00 صباحًا بتوقيت جرينتش، 08:00 بتوقيت مصر، 09:00 بتوقيت السعودية.

وخطف منتخب لبنان هدف التقدم الأول في الدقيقة (13)، بعدما خطف محمد قدوح الكرة من كيم موون في الجهة اليسرى ومرر إلى محمد حيدر الذي أرسل تمريرة عرضية وصلت إلى سوني ليتخلص من كيم يونج ويسدد كرة ارتطمت بالقائم وسكنت الشباك.

ورد منتخب كوريا الجنوبية بفرصة خطرة في الدقيقة (25) كاد يسجل منها هدف التعادل بعدما مرر سونج مين كيو الكرة إلى سون هيونج مين في مواجهة المرمى ليسدد من فوق الحارس مهدي خليل ولكن المدافع ماهر صبرة تدخل في اللحظة الأخيرة ليبعد الكرة قبل عبور خط المرمى.

كوريا الجنوبية تقلب الطاولة

وفي الشوط الثاني، واصل لاعبو منتخب لبنان الدفاع عن مرماهم ببسالة، حينما أبعد قدوح تسديدة هوانج من على خط المرمى.

ونجح منتخب كوريا الجنوبية في تسجيل هدف التعادل إثر ركلة ركنية نفذها سون، ارتقى لها مين كيو سونج ليحولها برأسه في الشباك عند الدقيقة (51).

وتحصل المنتخب الكوري الجنوبي على ضربة جزاء في الدقيقة (66) احتسبت نتيجة لمس جوان العمري للكرة بيده داخل المنطقة، تولى تنفيذها نجم توتنهام سون هيونج مين بنجاح مسجلًا الهدف الثاني، واحتفل بإظهار الرقم (23)، لدعم كريستيان إريكسن.

وخرج المنتخب اللبناني من مناطقه في الدقائق المتبقية في محاولة لتعديل النتيجة، ولكنه لم ينجح في تشكيل خطورة على مرمى كوريا الجنوبية، لتنتهي المباراة بفوز زملاء سون بنتيجة (2-1).