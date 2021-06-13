الآن | انجلترا تتقدم على كرواتيا بهدف رحيم سترلينج في مجموعات يورو 2020

تقدم منتخب انجلترا على نظيره الكرواتي بهدف رحيم سترلينج في الدقيقة 57 من مباراة الجولة الأولى في المجموعة الرابعة التي تضم كذلك اسكتلندا وجمهورية التشيك.

وسجل جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينج الهدف الأول لصالح المنتخب الانجليزي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تلقيه تمريرة بينية جميلة في عمق دفاع كرواتيا جاءته من لاعب وسط ليدز يونايتد “كلافين فيليبس”.

وظهر موهبة انجلترا الصاعدة “فيل فودين” في مباراة اليوم بتسريحة فريدة من نوعها تشبه لحد كبير تسريحة ولون الشعر الخاص بالأسطورة جازا (بول جاسكوين) التي ظهر بها في يورو 1996 عندما قاد منتخب الاسود الثلاثة إلى نصف النهائي قبل الخروج على يد ألمانيا بفارق ركلات الجزاء الترجيحية.

وحُرم فيل فودين من فرحة مُبكرة في الدقيقة 6 من بداية الشوط الأول، عندما تصدى القائم الأيمن لمرمى منتخب كرواتيا لتسديدة ذكية منه أطلقها داخل منطقة الجزاء.