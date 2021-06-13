شكرا لقرائتكم خبر عن مورينيو يعرض على راموس الإنضمام لروما والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن مفاجأة بشأن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، الذي لم يتوصل حتى الأن لإتفاق مع ادارة الميرنجى بقيادة فلورنتينو بيريز، رئيس النادى، حول تجديد عقده.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن جوزيه مورينيو، مدرب روما، اجرى اتصالا بقائد ريال مدريد، وطلب منه الانضمام لفريق العاصمة في الموسم المقبل، في صفقة انتقال حر.

وأشارت الصحيفة، إلى أن رغبة راموس لا تزال البقاء في ريال مدريد من خلال التوصل لاتفاق حول عقد جديد.

الجدير بالذكر ان راموس تواجد تحت قيادة مورينيو في ريال مدريد من 2010 وحتى 2013، وكانت العلاقة بينهما متوترة للغاية.