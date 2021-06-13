شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي وحفني ينتظمان في التدريبات الزمالك الجماعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتظم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

وتماثل عبد الشافي للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن شد في عضلة السمانة.

كما شارك أيمن حفني لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الموضوع له.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.