شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك ..كارتيرون يُخصص فقرة بدنية للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة بدنية خاصة للاعبي الفريق على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي.

حيث قام كارتيرون بتقسيم اللاعبين لمجموعتين، أدت كل منهما تدريبات بدنية خاصة تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد بالفريق.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.