شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا ضد مقدونيا الشمالية .. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتتح منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
ويوفر المصري اليوم متابعة مستمرة وتغطية مباشرة لمباراة النمسا ضد مقدونيا الشمالية.
ويدخل منتخب النمسا المباراة بالتشكيل التالي:
حارسة المرمى: باشمان.
خط الدفاع: هولمر - هنترجر - دراجوفيتش - لاينر.
خط الوسط: ألابا - شلاجار - سابيتزر - لايمر - باوجارتنر.
خط الهجوم: كالادزيتش.
فيما سيخوض منتخب مقدونيا الشمالية المباراة الأولى له في تاريخ اليورو بالتشكيل التالي:
حارسة المرمى: ديميتريفيسكي.
خط الدفاع: أليوسكي - موسليو - فيلكوفسكي - ريستوفسكي - نيكولوف.
خط الوسط: إلماس - أديمي - باردي. خط الهجوم: تراجكوفسكي - بانديف.
بداية اللقاء.
الدقيقة 5: تبادل للسيطرة في وسط الميدان دون خطورة.
الدقيقة 18: شتيفان لاينر يسجل الأول للنمسا.