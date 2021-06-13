الدقيقة 18: شتيفان لاينر يسجل الأول للنمسا.

الدقيقة 5: تبادل للسيطرة في وسط الميدان دون خطورة.

فيما سيخوض منتخب مقدونيا الشمالية المباراة الأولى له في تاريخ اليورو بالتشكيل التالي:

ويوفر المصري اليوم متابعة مستمرة وتغطية مباشرة لمباراة النمسا ضد مقدونيا الشمالية.

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يفتتح منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا ضد مقدونيا الشمالية .. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.