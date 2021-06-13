شكرا لقرائتكم خبر عن دراج الإمارات دييغو أوليسي يقتنص فوزاً رائعاً في سلوفينيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم دراج فريق الإمارات دييغو أوليسي، أداء قوياً في المرحلة الرابعة في جولة سلوفينيا، ليحقق بفضله فوزاً مميزاً في المرحلة بعد انقطاعه عن السباقات منذ بداية الموسم بسبب مشكلة في قلبه، وكان أوليسي قد حلّ أولاً في السباق متقدماً على زميله في الفريق تادي بوجاتشار الذي حل في المركز الثاني.

وتمكن فريق الإمارات من السيطرة على السباق في لحظة حاسمة، حيث فرض الدراجون وتيرة سباق عالية مع وصولهم إلى منحدر رافينكا (مسافة تسلق بطول 2.7كم وبمعدل انحدار يبلغ 10.8% على بعد 9كم من خط النهاية)، ما أدى إلى انقسام المجموعة المتقدمة وتراجع بعض الدراجين. وتضمنت المجموعة المتقدمة الجديدة 4 دراجين من فريق الإمارات، هم بوجاتشار وبولانك ومايكا وأوليسي، حيث تمكن الأخير من تقديم أداء مذهل على مسافة التسلق في نوفا غوريكا (2.4كم بمعدل انحدار يبلغ 13.3%)، وذلك بعد انطلاق زميليه بولانك ومايكا الذين ساعداه في احتلال مركز متقدم في سباق السرعة في آخر 100م من المسار. كما قدم كل من رافال مايكا ويان بولانك أداء قوياً في المرحلة، حيث حل رافال في المركز الرابع، بينما حل بولانك في المركز العاشر.

ويستعد الدراجون للمشاركة في المرحلة الأخيرة من الجولة، والتي تقام على مسار مستوٍ بطول 175.3كم انطلاقاً من ليوبليانا وصولاً إلى نوفو ميستو، ويحتل تادي بوجاتشار صدارة التصنيف العام بفارق 1:21 دقيقة عن زميله دييغو أوليسي.

وقال دييغو أوليسي الذي حقق فوزه الأربعين في مسيرته الرياضية: «أنا سعيد جداً بهذا الفوز الذي جاء لينعش آمالي لهذا الموسم بعد شتاء قاسٍ، وبمستوى اللياقة الذي تمكنت بفضله من الفوز في السباقات من جديد. كنت متفائلاً بالفوز منذ مشاركتي في آخر أسبوع من جولة إيطاليا، وتمكنت من الاستفادة من لياقتي وتحقيق هذه النتيجة بفضل دعم جميع زملائي في الفريق».