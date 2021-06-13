شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تنفذ 15 بطولة رياضية لتأهيل الأحداث جسدياً ونفسياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

استعرضت الحلقة 11 لبرنامج كن رياضياً على مواقع التواصل الاجتماعي الجهود الكبيرة التي تنفذها شرطة أبوظبي في الاهتمام بالأنشطة الرياضية للأحداث والتي تتضمن نحو 15 بطولة ومسابقة رياضية تهدف إلى استثمار طاقات الشباب وحماية جيل المستقبل ودعم مسيرة التقدم ضمن نهج الريادة والتطوير الذي تتبعه القيادة العامة في مختلف مجالات عملها.

وأكد العقيد الدكتور علي سعيد المنصوري مدير إدارة رعاية الأحداث بقطاع أمن المجتمع أهمية الرياضة ودورها الكبير في العملية التأهيلية للأحداث، حيث تشجع الحدث على شغل وقت فراغه بما ينفعه نفسياً وجسدياً مشيداً بدعم القيادة الشرطية للأنشطة الرياضية، وإشراك الرياضيين المتميزين في البطولات المختلفة.

وذكر أن الإدارة ومنذ استقبالها للحدث من المشرف المختص يتم تعريفه إلى مهامه وواجباته ثم ينتقل إلى لقاء مع الاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين واختصاصي الأسرة لدراسة الحالة وبعدها يتم توجيهه للاهتمام بمهاراته وقدراته وصقلها وفقاً لمنهج علمي متخصص.

وأوضح المقدم راشد صغير البلوشي نائب مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية أن زيارة فريق برنامج كن رياضياً تركت أثراً إيجابياً كبيراً انعكس على رفع الروح المعنوية للأحداث وتحفيزهم على الرياضة تحت إشراف مدربين معتمدين ومختصين بشرطة أبوظبي. وأشار إلى تفاعل الأحداث بحماسة كبيرة مع الأنشطة الرياضية والتي تسهم بدور كبير في تفريغ طاقاتهم وتعزيز التفكير الإيجابي وزيادة القدرات في إيجاد الحلول الفعالة لما قد يعترضهم من معوقات.

ولفت النقيب محمد عبد الرحيم الحوسني مدير فرع الشرطة الرياضية بإدارة رعاية الأحداث إلى الاهتمام الكبير الذي توليه شرطة أبوظبي باستغلال أوقات فراغ الأحداث ورفع مستوى لياقتهم البدنية وتنمية مهاراتهم.

وذكر المدرب أحمد الحمادي لبرنامج كن رياضياً أنه يتم تنفيذ برنامج شامل ومن ثم يتم تخصيص برنامج رياضي لكل حدث على حسب هوايته وامكانياته وقدراته ومن لحظة الإفراج عن الحدث تتم متابعته في المجال الرياضي ومساعدته في الانضمام لنادٍ رياضي والتعريف بإمكانياته الرياضية.