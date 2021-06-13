الامارات | إريكسن تعرض لأزمة قلبية لكن السبب ما زال غامضا

شكرا لقرائتكم خبر عن إريكسن تعرض لأزمة قلبية لكن السبب ما زال غامضا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد طبيب منتخب الدنمرك اليوم الأحد أن لاعب الوسط كريستيان إريكسن تعرض لأزمة قلبية أثناء مباراة فريقه الافتتاحية في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 أمام فنلندا، لكن السبب ما زال غامضا.

وأبلغ مورتن بوسن مؤتمرا صحفيا "توقف قلبه، أجرينا له إنعاشا قلبيا رئويا فقد كانت أزمة قلبية. نجحنا في إعادة قلبه للعمل بعد استخدام جهاز مزيل الرجفان مرة واحدة" مضيفا أن إريكسن سيبقى في المستشفى من أجل مزيد من الفحوص بعد سقوطه مغشيا عليه أمس السبت.

وتابع بوسن "الفحوص التي أجريناها حتى الآن تبدو مطمئنة. ليس لدينا أي تفسير حول سبب حدوث ذلك".

وسقط إريكسن (29 عاما) فجأة في الدقيقة 42 وهو يركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب بعد رمية جانبية لصالح الدنمرك. وفي حين ساد الصمت في الاستاد الذي احتشد فيه 16 ألف مشجع، تجمع زملاؤه حوله أثناء علاجه في الملعب ثم نُقل محمولا على محفة.

وقال بيتر مولر مدير الاتحاد الدنمركي لكرة القدم إن لاعبي الدنمرك تواصلوا مع إريكسن عن طريق الفيديو.

وقال مدرب المنتخب الدنمركي كاسبر يولماند إن إريكسن أبلغه بأنه لا يتذكر الكثير مما حدث في مباراة السبت وبأنه يتوق إلى العودة للملعب.

وأضاف يولماند "يريدنا أن نواصل اللعب. يقول إنه يشعر وكأن بوسعه اللعب مرة أخرى. كريستيان يكون في أفضل حال عندما تكون الكرة قريبة من قدمه".

ونقل يولماند عن إريكسن قوله "أعتقد أنك تشعر بأنك أسوأ مما أنا عليه. أشعر كما لو أنني على وشك الذهاب إلى التدريب الآن.

"كريستيان في حالة معنوية جيدة وهذا مصدر ارتياح كبير للاعبين بعد هذه الفترة الصعبة. لا يوجد شك في أننا كنا على حافة الهاوية".

وانهالت رسائل الدعم لإريكسن لاعب إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي.

وتوقفت المباراة التي أقيمت ضمن منافسات المجموعة الثانية واستؤنفت في نهاية المطاف بعد ساعة واحدة و45 دقيقة. وفازت فنلندا 1-صفر.

وانتقد اللاعبان السابقان في منتخب الدنمرك بيتر شمايكل ومايكل لاودروب تعامل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) مع الواقعة. وحصل لاعبو المنتخب الدنمركي على خيار استكمال المباراة مساء السبت أو يوم الأحد.

وقال يولماند "بعد إعادة التفكير فيما حدث، لا أعتقد بصراحة أننا كان يجب أن نعود للملعب. فكرت في أننا كان من الممكن أن نتصرف بطريقة مختلفة".

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