شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحصد ذهبيتان في بطولة ألعاب القوى للاحتياجات الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصد عبد الرحمن صلاح لاعب الاحتياجات الخاصة بنادي الزمالك، ميداليان ذهبيتان بسباق 100 م و200 م عدو، خلال منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى التي أقيمت على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي.

وحصد يوسف محمد الزيني الميدالية الذهبية في لعبة دفع الجلة وبرونزية قذف القرص، كما حصد أكمل محمود ميداليتان فضيتين بسباق 100م و200 عدو.

ويقود فريق الزمالك كل من أحمد السيد مديرا فنيا و طارق صبري وأحمد مصطفي مدربين.