شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة قوية لطلائع الجيش قبل مواجهة الإنتاج الحربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبدالحميد بسيوني، ضربة قوية قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

يأتي ذلك بعدما تأكد غياب أحمد عبدالرحمن «زولا»، ظهير أيمن الفريق، عن المباراة بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة، ليغيب عن مواجهة الإنتاج الحربي المقبلة.

ويلتقي طلائع الجيش مع الإنتاج الحربي، الثلاثاء المقبل، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز .

يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في 10 مباريات، أحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 28 غيرها.