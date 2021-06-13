شكرا لقرائتكم خبر عن رودريجيز يوضح حقيقة عودته إلى ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جيمس رودريجيز إنه لا يتوقع العودة إلى صفوف ريال مدريد في الوقت القريب خاصة أنه يتبقى له موسم مع فريقه الحالي إيفرتون الإنجليزي.

وجاءت تصريحات رودريجيز خلال مقابلة تليفزيونية خلال قضائه عطلة صيفية بعد عدم الاستدعاء إلى قائمة المنتخب الكولومبي المشارك في بطولة كوبا أمريكا.

ودائماً ما يعبر المدرب كارلو أنشلوته عن ثقته الكبيرة في قدرات الدولي الكولومبي وهو جعل كثيرا من الصحف تتوقع عودة رودريجيز إلى ريال مدريد في ظل الولاية الجديدة للمدرب الإيطالي الشهير.

وشارك جيمس رودريجيز في 23 مباراة مع إيفرتون في الموسم الماضي، سجل 6 أهداف ومرر 5 كرات حاسمة، وعانى من الإصابة خلال أوقات متعددة.

ويغيب رودريجيز عن منافسات كوبا أمريكا بسبب عد الجاهزية البدنية لخوض المباريات وذلك بحسب الفحوصات الطبية.