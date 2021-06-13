شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة دعوى المستشار القانوني للزمالك على قرار «لجنة النادي» للمفوضين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة إحالة الدعويين المقامتين من محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك ونهاد محمد حجاج على قرار وزير الشباب والرياضة اعتماد اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، والتي تم على أساسها تعيين لجنة نادى الزمالك الجديدة برئاسة حسن لبيب، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

وأكد العسال في دعواه التي اختصم فيها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة «بصفته» عدم مشروعية القرار من حيث الشكل والإجراءات، مما يفقده قانونيته ويتعين الحكم ببطلانه ووقف تنفيذه.