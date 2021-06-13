شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يشترط التعاقد مع بديل ساسي في أسرع وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك عن أهمية الفترة القادمة من أجل إيجاد لاعب بديل لفرجاني ساسي لاستكمال المسيرة الناجحة للاعب داخل القلعة البيضاء.

وأكد كارتيرون لمسؤولي الزمالك أنه غير حزين على رحيل ساسي ولكنه يريد تعويضه بلاعب بنفس الإمكانيات التي كان يمتلكها الدولي التونسي، لأنه كان من الأعمدة الرئيسية للفريق.

وانتشر خلال الفترة الأخيرة ارتباط نادي الزمالك بالحصول على خدمات لاعب الوداد المغربي وليد الكارتي مقابل الاستغناء عن محمد أوناجم.