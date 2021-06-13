شكرا لقرائتكم خبر عن اعتزال العويران يقترب من النور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أصبح موعد مباراة اعتزال نجم الكرة السعودية السابق سعيد العويران قريباً من أي وقت مضى، بعدما أدرجت الهيئة العامة للترفيه إقامة فعاليات رياضية ضمن مواسمها المرتقبة للعام 2021.

ومن بين تلك الفعاليات إقامة مباريات في كرة القدم لتكريم اللاعبين المعتزلين على غرار ما قامت به سابقا في اعتزالات نجوم الكرة السعودية فؤاد أنور وفهد الهريفي وياسر القحطاني.

ويتصدر حفل العويران الذي وعد به من جانب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة في أكثر من مناسبة جدول الاعتزالات المرتقب.

وبجانب العويران يقف في الصف كل من خالد مسعد وحسين عبدالغني ومحمد نور ومحمد الشلهوب.

ويمتلك العويران (53 عاماً) شهرة واسعة منذ هدفه الشهير في كأس العالم 1994 ضد بلجيكا على الطريقة المارادونية.

ومثل المنتهب السعودي في 75 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً، بينما لعب لناديه الوحيد الشباب 598 مباراة مسجلاً 238 هدفاً.