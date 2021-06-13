شكرا لقرائتكم خبر عن عالم فيراري أبوظبي تطلق تجربة «شوماخر بطل فيراري سكودريا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفاءً بأسطورة سباقات الفورمولا 1 «مايكل شوماخر»، أعلنت عالم فيراري أبوظبي عن افتتاح تجربة «شوماخر، بطل فيراري سكودريا» الجديدة كلياً بالتعاون مع متحف فيراري في مدينة مارانيلو الإيطالية. وستأخذ هذه التجربة الضيوف في جولة بصرية فريدة تستعرض مسيرة بطل العالم سبع مرات في سباقات فورمولا 1، مايكل شوماخر.

وستنظم التجربة الجديدة لتستعرض مسيرة «مايكل شوماخر» الحافلة بالإلهام وقصص النجاح من خلال عرض مقاطع فيديو مؤثرة للحظات تاريخية مع فريق فيراري سكودريا عام 2000. كما ستتيح التجربة للضيوف فرصة فريدة لمشاهدة سيارة فيراري الأسطورية F1-2000 التي فاز بها شوماخر بلقبه العالمي الأول مع فريق فيراري سكودريا عام 2000 إلى جانب الكؤوس التي فاز بها في السباقات السبعة في الموسم نفسه. وسيتم عرض تجربة «شوماخر، بطل فيراري سكودريا» في سينما مارانيلو، عبر عدة عروض على مدار اليوم.

وقالت بيانكا ساموت، مدير عام عالم فيراري أبوظبي والمدير بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس: «يسعدنا إطلاق هذه التجربة الجديدة التي تستعرض مسيرة مايكل شوماخر الذي يعتبر مثالاً أعلى وموهبة استثنائية للكثير من متابعي عالم سباقات السيارات، إذ تحتفي هذه التجربة المميزة في عالم فيراري أبوظبي بالإرث الفريد والإنجازات الكبيرة لهذه الشخصية العالمية».

وتضم عالم فيراري أبوظبي العديد من المرافق الترفيهية العائلية والألعاب المشوقة بالإضافة إلى مطاعم ومقاهي مميزة توفر أشهى المذاقات الإيطالية والدولية، بدايةً من المأكولات الخفيفة وصولاً إلى تجارب الغداء الشهية التي تنقل الضيوف إلى عالم غني بالنكهات الإيطالية الأصيلة لدى كل من «ماما روسيلا» و«إسبرسو روسو» و«أوفيسرز فود كوارترز» وغيرها من المطاعم.

وعملت عالم فيراري أبوظبي مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في جميع أنحاء المدينة الترفيهية، بما في ذلك ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً بهدف الالتزام بالسعة المحددة للضيوف و ارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات، بالإضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وفق الملصقات المثبتة على الأرض عند الألعاب ومنافذ البيع، وتعديل السعة التشغيلية للتجارب الترفيهية والمطاعم والألعاب والمتاجر. وقد حصلت عالم فيراري أبوظبي على شهادة الأمان «Go Safe» من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الهادفة إلى ضمان تطبيق أعلى معايير النظافة العامة والتعقيم في جميع المرافق السياحية والمنشآت التجارية في إمارة أبوظبي.