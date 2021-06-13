’’لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي‘‘.. شوبير يهاجم جهاز المنتخب الوطني الأول

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

شن الاعلامي أحمد شوبير، هجوما حادا على الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري، بسبب عدم استغلال فترة التوقف الدولي الحالية وإقامة معسكر للفراعنة.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ”: " ماذا كسبنا من فترة التوقف الدولي؟ لا لعبنا دورى ولا لعبنا دولي!!!! الجزائر لعبت 3 مباريات متدرجه آخرها مع تونس ومعظم الدول نفس الامر ومع ذلك قبلنا اننا نحاول نخلص الدوري لكن للأسف لا طولنا بلح الدورى ولا عنب الدولي!!!".

وأضاف : “مع العلم أن التصنيف مهم جدا جدا في المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم خصوصا واننا مش حنلعب اي مباراه وديه في التوقف القادم لضيق الوقت!!! ”.

وتوقف الدوري بسبب معسكر منتخب مصر الأولمبي الذي يستعد لأولمبياد طوكيو التي تنطلق 22 يوليو المقبل.

وكان أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أوضح أن أندية الدوري المصري الممتاز رفضت استمرار مباريات البطولة أثناء توقف يونيو الدولي بسبب استدعاء لاعبين لتمثيل منتخبات بلادهم.