مدرب الدنمارك: إريكسن لا يتذكر ما حدث.. واستئناف المباراة كان خاطئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال كاسبر هيولماند المدير الفني لمنتخب الدنمارك، إن كريستيان إريكسن كان قلقًا على زملائه في الفريق وعلى عائلته لكنه لا يتذكر الكثير عن الواقعة، مضيفًا أنه يعتقد أنه كان من الخطأ استئناف المباراة.

وتعرض إريكسن لأزمة قلبية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده ضد فنلندا بالجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا.

وسقط إريكسن مغشيا عليه بصورة مفاجئة، وتم تعليق المباراة لحين الاطمئنان على حالة اللاعب الذي خرج محمولا على نقالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

وقرر المنتخب الدنماركي تأجيل حصته التدريبية اليوم الأحد في أعقاب انهيار إريكسن، كما جرى إلغاء كافة الأنشطة الإعلامية، بحسب ما ذكره الاتحاد الدنماركي لكرة القدم.

وعقد مدرب الدنمارك مؤتمرا صحفيا مع طبيب الفريق للحديث عن آخر المستجدات حول إريكسن، الذي مازال يتواجد في المستشفى لاستكمال فحوصاته.

وقال المدرب: "كان كريستيان قلقًا بشأن أسرته وعلينا، سألنا كيف نشعر، إريكسن دائما ما يظهر كرمه وجودة شخصيته".

وأضاف: "إريكسن يود منا أن نلعب، يشعر أنه يستطيع الخروج واللعب، كان من الجيد أن نرى ابتسامته، سنحاول لملمة أنفسنا واستجماع طاقتنا مرة أخرى".

وعن قرار استئناف المباراة بعد الاطمئنان على حالة إريكسن، قال مدرب الدنمارك: "بالنظر إلى الأمر الآن، أعتقد أنه كان من الخطأ مطالبة اللاعبين بالاختيار بين تلك السيناريوهات، لم يكونوا متأكدين إذا كانوا قد فقدوا صديقهم أم لا، كان من الأفضل ألا نلعب المباراة، كان يجب أن نستقل الحافلة ونعود إلى المنزل".

وواصل: "لقد كان قرارا صعبا، كان على اللاعبين اتخاذ قرارا أنا أعلم أنه صعب".

وأكمل: "أنا فخور لكوني مدربا لهذا الفريق، هناك الكثير عن الحديث بشأن المال في كرة القدم، لكننا رأينا ما تدور حوله كرة القدم: روح الفريق والرحمة والحب.. لقد كانت إشارة أظهرت حقيقة كرة القدم".

وأردف: "ردود الفعل تختلف من لاعب إلى آخر، أهم شيء كان الحديث مع كريستيان اليوم ورؤية أنه بحال أفضل".

وأتم: "سنمنح اللاعبين الوقت الكافي لاسترجاع طاقتهم، سيستغرق شخص ما وقتًا أطول من الآخر، لكن علينا التعامل مع الأمر، إنه شيء لا يمكنك نسيانه بسرعة".