تقارير: جوارديولا عرض 7 لاعبين على برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

زعمت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، ناقش مع خوان لابورتا رئيس برشلونة إمكانية الاستغناء عن 7 لاعبين بين صفوف الفريق السماوي.

والتقى الثنائي (جوارديولا ولابورتا) في بطولة كأس الأساطير للجولف المقامة في بالما دي مايوركا، وبحسب ما ذكرته الصحيفة فإن الطرفين تطرقا للحديث عن الصفقات والتعاقدات هذا الصيف.

من جانبها، أفادت إذاعة "RAC1" أن جوارديولا عرض على برشلونة 7 لاعبين لا يمانع الاستغناء عنهم خلال الصيف الجاري.

وأوضح التقرير أن من بين تلك الأسماء المطروحة إيمريك لابورت مدافع الفريق، برناردو سيلفا، جواو كانسيلو ورحيم سترلينج، بينما ناقش برشلونة إمكانية إجراء صفقات تبادلية مع وضع سيرجي روبيرتو، ديمبيلي، أومتيتي وكليمونت لينجليه ضمن الأسماء المقترحة.

جدير بالذكر أن برشلونة أبرم حتى الآن 3 صفقات هم: سيرجيو أجويرو وإيريك جارسيا ثنائي سيتي المنتهي تعاقدهم مع الفريق، بجانب ضم إيمرسون لاعب ريال بيتيس، بينما اقترب ممفيس ديباي من الانتقال إلى كامب نو.