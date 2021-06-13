"3 مواسم ومقابل مادي ضخم".. الخليج 365 يكشف اقتراب ساسي من الدحيل القطري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عدالة:

كشفت مصادر مطلعة أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، اقترب من التوقيع في صفوف فريق الدحيل القطري في صفقة ضخمة من الناحية المادية.

وقالت مصادر مقربة مطلعة على المفاوضات أن العقد الذي سيربط نجم منتخب تونس بالنادي القطري سيمتد لمدة 3 مواسم مقبلة تبدأ من الموسم الجديد.

وعلم الخليج 365 من مصادره أن المفاوضات بدأت في شهر يناير الماضي بين النادي القطري وبين اللاعب وهو الشهر الذي دخل فيه ساسي الفترة الحرة والتي يحق له التفاوض مع أي نادٍ دون الرجوع إلى ناديه الحالي.

كما علم الخليج 365 أن ساسي سيتقاضى مقابل مادي ضخم سيتجاوز حدود المبلغ المعروض من جانب نادي الزمالك من أجل التجديد بكثير.

وكان نادي الزمالك قد عرض على الدولي التونسي ما يتجاوز حدود الـ 1.5 مليون دولار في الموسم من أجل التجديد.

ونشر فرجاني ساسي قد تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي ألمح فيها إلى رحيله عن نادي الزمالك فيما أكدت مصادر ليلا كورة في وقتٍ سابق أن الوجهة المقبلة هي الدحيل القطري