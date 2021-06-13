المحمدي يظهر بين محللي بي إن سبورتس في "يورو"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

تواجد أحمد المحمدي قائد المنتخب الوطني ولاعب أستون فيلا الإنجليزي السابق، في الاستوديو التحليلي لقنوات بي ان سبورتس الخاص بمباراة منتخبي إنجلترا وكرواتيا.

ومن المقرر أن يلتقي المنتخبين في تمام الثالثة ظهرا، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2020.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الرابعة رفقة كل من اسكتلندا والتشيك.

جدير بالذكر أن المحمدي انتهى عقده مع أستون فيلا بنهاية موسم 2020/2021، ولم يعلن عن وجهته المستقبلية حتى الآن.