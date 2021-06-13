تقارير: ديباي قال "نعم" لبرشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير إسبانية اليوم الأحد، إن ممفيس ديباي لاعب أولمبيك ليون الفرنسي، أبلغ برشلونة برغبته في الانتقال إلى ملعب كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وارتبط ديباي بالانضمام إلى برشلونة، بناء على طلب من مواطنه رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن ديباي قال "نعم" لبرشلونة وأكد على رغبته في الانضمام للبلوجرانا بعد الاتفاق على بنود العقد والقيمة المالية التي سيحصل عليها اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي قد يتم بحلول الاسبوع المقبل بعد حصول اللاعب والنادي على إذن من الاتحاد الهولندي.

وألمحت "سبورت" إلى أن برشلونة يرغب في الإعلان الرسمي عن الصفقة بشكل مبكر قبل الانغماس في بطولة يورو والتي قد تشهد تألق للاعب البالغ من العمر 27 عاما مما قد يجعل الصفقة في خطر إذا اقتحمت أندية أخرى المفاوضات وقامت بتقديم عروضا أعلى.

ويتواجد ديباي حاليا مع المنتخب الهولندي الذي يشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبي، حيث يتواجد الطواحين في المجموعة الثالثة رفقة كل من أوكرانيان مقدونيا الشمالية والنمسا.