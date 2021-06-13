الأهلي يكشف كواليس جلسة الخطيب مع تريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أعلن النادي الأهلي، أن رئيس مجلس إدارته محمود الخطيب، استقبل لاعب فريقه الأسبق والمحترف الحالي بصفوف فريق أستون فيلا الإنجليزي، محمود حسن "تريزيجه" بمقر ناديه في الجزيرة.

وقام الدولي المصري، محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بزيارة مران النادي الأهلي ظهر اليوم الأحد.

وذكر النادي الأهلي، عبر بيان رسمي صادر عنه اليوم، أن رئيس مجلس إدارته اطمأن على حال تريزيجيه والبرنامج التأهيلي الذي يؤديه للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال الجلسة الودية التي جمعتهما.

ولفت النادي الأهلي الإنتباه إلى أن تريزيجيه أعرب عن سعادته بدعم محمود الخطيب له وتواصله معه هاتفيًا عقب تعرضه للإصابة مباشرة بالرباط الصليبي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر ساهم كثيرًا في رفع حالته النفسية والمعنوية بعد التعرض للإصابة.

وشدد تريزيجيه، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للأهلي، على اعتزازه بشدة بانتمائه إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أيضًا شعوره بالفخر لكونه واحدًا من اللاعبين الذين تشرفوا بارتداء قميص نادي القرن.

وفي نهاية الجلسة جدد الخطيب رسائل الدعم لتريزيجيه، معربًا عن آماله في التعافي من الإصابة في أسرع وقت ممكن، والعودة بقوة لتمثيل الكرة المصرية والنادي الأهلي في الملاعب الأوروبية.