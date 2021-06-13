يورو 2020.. إنجلترا 1 - 0 كرواتيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، تابعوا معنا تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي إنجلترا وكرواتيا ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو".

يلتقي المنتخبان في تمام الثالثة ظهرًا، على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة يورو 2020.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الرابعة مع أسكتلندا والتشيك.

تشكيل منتخب إنجلترا

بيكفورد - كايل ووكر - جون ستونز - مينجز - كيران تريبير - رايس - فيليبس - ماسون مونت - فيل فودين - رحيم ستيرلنج - هاري كين.

تشكيل منتخب كرواتيا

ليفاكوفيتش - فرساليكو - كاليتا كار - فيدا - جفارديول - بروزوفيتش - كوفاسيتش - لوكا مودريتش - بيريسيتش - ريبيتش - كراماريتش.

وتقدم رحيم سترلينج بالهدف الأول لمنتخب انجلترا في الدقيقة 58 بتسديدة على يسار حارس كرواتيا.