بالصور.. شاهد زيارة تريزيجيه لمران الأهلي.. وجلسة مع الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قام الدولي المصري، محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بزيارة مران النادي الأهلي ظهر اليوم الأحد.

ويتواجد "تريزيجيه" في مصر حالياً لقضاء إجازته بجانب استمرار تنفيذه للبرنامج التأهيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وإجراء عملية جراحية.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن "تريزيجيه" تواجد في ملعب مختار التتش، وقام بمصافحة الجهاز الفني واللاعبين، وكان هناك حديث قصير مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وحرص "تريزيجيه" على للمكتب المخصص لاجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي وذلك من أجل الاطمئنان على محمود الخطيب رئيس النادي ومصافحته.