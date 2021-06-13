اخبار الرياضه

بالصور.. شاهد زيارة تريزيجيه لمران الأهلي.. وجلسة مع الخطيب

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قام الدولي المصري، محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا الإنجليزي، بزيارة مران النادي الأهلي ظهر اليوم الأحد.

ويتواجد "تريزيجيه" في مصر حالياً لقضاء إجازته بجانب استمرار تنفيذه للبرنامج التأهيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي وإجراء عملية جراحية.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن "تريزيجيه" تواجد في ملعب مختار التتش، وقام بمصافحة الجهاز الفني واللاعبين، وكان هناك حديث قصير مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وحرص "تريزيجيه" على للمكتب المخصص لاجتماعات مجلس إدارة النادي الأهلي وذلك من أجل الاطمئنان على محمود الخطيب رئيس النادي ومصافحته.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا