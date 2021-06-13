مصدر لمصراوي يكشف موقف مشاركة صلاح في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول، أن الدولي المصري، محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، اقترب بشكل كبير من عدم المشاركة مع منتخب مصر الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "ليفربول لم يوافق على طلب الجهاز الفني لمنتخب مصر بشأن تواجد صلاح في الأولمبياد".

وتابع "حتى الآن ووفقاً للوضع الحالي، صلاح لن يشارك مع منتخب مصر في الأولمبياد، أعتقد هناك صعوبة في تغيير موقف ليفربول خلال الأيام المقبلة وقبل إعلان القائمة النهائية".

وشدد "سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة، لكن الأمر صعب حتى الآن".

ويقضي محمد صلاح في الوقت الحالي إجازته بعد انتهاء موسمه مع ليفربول.

وسبق وأعلن شوقي غريب أنه تم التواصل مع ليفربول ومديره الفني يورجن كلوب من أجل تواجد صلاح في الأولمبياد.

وعلى جانب أخر، قال المصدر في تصريحاته لـ"يلا كورة" "أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة يعد أقرب الأسماء من اللاعبين فوق السن بشأن التواجد في الأولمبياد".

وكان شوقي غريب قد صرح في وقت سابق أن القائمة النهائية من المقرر أن يتم الإعلان عنها يوم 30 يونيو.

وأشار غريب في تصريحات سابقه الى سعية للتواصل مع أندية اللاعبين المحترفين من أجل تسهيل مهمة تواجدهم مع الفراعنة في أولمبياد طوكيو المقبلة.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر الأولمبي يتواجد في مجموعة تضم كلا من إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.