مشاهدة مباراة هولندا واوكرانيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة هولندا واوكرانيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاحد 13-6-2021.

تلتقي هولندا مع اوكرانيا على ملعب يوهان كرويف أرينا بمدينة أمستردام الهولندية، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم كل من، النمسا، ومقدونيا الشمالية.

عادت هولندا الفائزة ببطولة يورو 1988 إلى المشاركة في البطولة من جديد بعد غيابها عن النسخة الماضية “فرنسا 2016″، وستسعى إلى استغلال عامل الأرض لتحقيق الفوز على أوكرانيا اليوم.

ولم تعرف هولندا الخسارة في آخر 10 مباريات دولية، سوى مرة واحدة وكانت أمام تركيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وتعادلت في 4 مناسبات، وانتصرت في 5.

في المقابل، احتاجت اوكرانيا 25 سنة بعد الاستقلال عن الاتحاد السوفيتي، للمشاركة في بطولة أمم أوروبا عندما أقيمت على أراضيها بمشاركة بولندا في 2012، وشاركت بعدها في نسخة فرنسا 2016، قبل أن تعود لتسجل حضورها الثالث في يورو 2020.

وستسعى اوكرانيا إلى تجاوز الدور الأول في بطولة أمم أوروبا لأول مرة في تاريخها بعد الخروج من دور المجموعات في 2012 بفوز وحيد، و2016 بدون أي انتصار.

وعلى الرغم من تصدرها مجموعة التصفيات التي ضمت حامل اللقب البرتغال، إلا أن رجال أندريه شيفتشينكو فازوا في اثنتين فقط من مبارياتهم التسع الأخيرة، خسروا في 4 مناسبات، وتعادلوا في 3.

ويدير مواجهة هولندا واوكرانيا الحكم الألماني “فيليكس بريش”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 23:00 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة هولندا واوكرانيا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من داخل وخارج قارة أوروبا.