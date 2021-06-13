صفقات ريال مدريد | مورينيو يريد راموس في روما

طلب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق روما، التعاقد مع سيرخيو راموس مدافع فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، خلال الميركاتو الصيفي 2021.

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد، بنهاية الشهر الجاري ورفض تجديد عقده مع النادي الملكي بسبب عدم رغبته في التنازل عن 10 % من راتبه.

ويرغب راموس في الاستمرار مع النادي الملكي ووافق على شرط النادي بالتوقيع لعام واحد مع تخفيض 10% من راتبه، لكن النادي قد سحب عرضه من طاولة المفاوضات بعد رفض اللاعب له في البداية.

من جانبه اتصل مورينيو براموس خلال الأيام الماضية، للاستفسار عن إمكانية انتقاله إلى روما مجانًا حسبما ورد بموقع Teleradiostereo الإيطالي.

وتجمع مورينيو وراموس علاقة، إذ سبق للمدافع الإسباني التدرب تحت قيادته عندما كان البرتغالي مدربًا للنادي الملكي وحققا سويًا لقب الدوري ووصلا لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.