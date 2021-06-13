مشاهدة مباراة النمسا ومقدونيا الشمالية في بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة النمسا ومقدونيا الشمالية في بث مباشر ببطولة يورو 2020، ضمن مباريات اليوم الاحد 13-6-2021.

يستقبل ملعب أرينا ناسيونالا بمدينة بوخاريست في رومانيا، مباراة النمسا ومقدونيا الشمالية، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة التي تضم كل من، هولندا، وأوكرانيا.

تظهر النمسا للمرة الثالثة فقط في نهائيات بطولة أمم أوروبا، وتتطلع إلى تحقيق الفوز الأول لها في بطولة كبرى لأول مرة منذ كأس العالم إيطاليا 1990، عندما فازت على الولايات المتحدة الأمريكية في دور المجموعات.

وعلى الرغم من ترشيح منتخب النمسا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام مقدونيا الشمالية، إلا أن زملاء دافيد ألابا لم يحققوا أي فوز، ولم يسجلوا أي هدف في آخر ثلاث مباريات (خسارتين، وتعادل).

على الجهة المقابلة، تسجل مقدونيا الشمالية مشاركتها الأولى في كأس أمم أوروبا كدولة مستقلة، بعدما شاركت في البطولة 1984 متمثلة في يوغوسلافيا المنحلة، ولم تحقق الفوز أو التعادل في تلك النسخة.

ويخوض منتخب مقدونيا الشمالية مباراة النمسا اليوم بثقة عالية، حيث لم يخسر في آخر 4 مباريات، من ضمنها الانتصار التاريخي على المانيا في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

ويدير مواجهة النمسا ومقدونيا الشمالية، الحكم السويدي أندرياس إيكبرج، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 16:00 بتوقيت جرينتش، 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة النمسا ومقدونيا الشمالية على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق العماني “عامر الخوذيري”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من داخل وخارج قارة أوروبا.