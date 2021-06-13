مشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020 اليوم

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمشاهدة مباراة انجلترا وكرواتيا في بث مباشر ببطولة يورو 2020، ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 13-6-2021.

سيكون ملعب ويمبلي بمدينة لندن مسرحًا لمواجهة من العيار الثقيل بين انجلترا وكرواتيا، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة، التي تضم كل من اسكتلندا وجمهورية التشيك.

ولم تفز انجلترا مطلقًا بمباراتها الافتتاحية في نهائيات بطولة اليورو، تعادلات 5 مرات، وخسرت 4، لكن القيام بذلك هنا على أراضيها سيجعلها تسجل سبعة انتصارات دولية متتالية لأول مرة منذ أكثر من ست سنوات.

وتعد خسارة منتخب انجلترا امام كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2018، هي الوحيدة له في آخر 5 مواجهات جمعت المنتخبين، وفاز الأسود الثلاث في 3 مناسبات، وسيطر التعادل على لقاء وحيد.

في المقابل، ستسعى كرواتيا إلى الوصول بعيدًا في يورو 2020، لفك عقدتها في المسابقة الأعرق في القارة العجوز، حيث لم تتقدم بعد إلى الدور ربع النهائي على مدار تاريخها.

ويدخل منتخب كرواتيا المباراة بمعنويات عالية، إذ لم يخسر من قبل في مباراته الإفتتاحية ببطولة اليورو، حقق الفوز في 4 مناسبات، وتعادل مرة واحدة.

ويدير مواجهة منتخب انجلترا وكرواتيا الحكم الإيطالي “دانيلي أورساتو”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 17:00 بتوقيت الامارات.

وينقل بث مباشر مباراة انجلترا وكرواتيا على قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2، بصوت المعلق العماني المتألق “خليل البلوشي”، كما ينقل على أكثر من 50 محطة تلفزيونية من داخل وخارج قارة أوروبا.

انجلترا 1-0 كرواتيا

ملعب ويمبلي (لندن – انجلترا)

يورو 2020 (الجولة الأولى – المجموعة D)

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أهلاً بكم في هذا البث المباشر لأهم مباريات اليوم الاحد 13 يونيو 2021 في يورو 2020 بين انجلترا وكرواتيا على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

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تشكيلة منتخب انجلترا الأساسية اليوم:

جوردان بيكفورد – كايل ووكر – جون ستونز – تايرون مينجز – كيران تريبيير – كالفين فيليبس – ديكلان رايس – رحيم ستيرلينج – ماسون ماونت – فيل فودين – هاري كين.

تشكيلة منتخب كرواتيا الأساسية اليوم:

دومينيك ليفاكوفيتش – شيمي فيرساليكو – دوماغوي فيدا – كاليتا سار – يوشكو جفارديول – لوكا مودريتش – مارسيلو بروزوفيتش – ماتيو كوفاسيتش – آندري كراماريتش – آنتي ريبيتش – إيفان بيريسيتش.

ملخص مباراة انجلترا وكرواتيا

الدقيقة 5 | القائم يحرم منتخب انجلترا من افتتاح التسجيل بعدما رد تسديدة فيل فودين من داخل منطقة الجزاء.

الدقيقة 8 | انجلترا تواصل الضغط وترسل التهديد الثاني عن طريق كالفين فيليبس الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس ليفاكوفيتش.

الدقيقة 19 | لا وجود لهجمات خطرة خلال الدقائق القليلة الماضية.

الدقيقة 26 | منتخب كرواتيا يخرج من مناطقه الآن ويحاول تهديد مرمى انجلترا.

الدقيقة 30 | ما زال التعادل السلبي قائم بين المنتخبين.

الدقيقة 41 | ضربة حرة مباشرة لصالح منتخب انجلترا من على حدود منطقة الجزاء، بعد لمسة يد على المدافع ساليتا سار.

الدقيقة 41 | بطاقة صفراء على مدافع منتخب كرواتيا ساليتا سار.

الدقيقة 42 | كيران تريبيير يتولى تنفيذ الضربة الحرة ويسددها في حائط الصد.

الدقيقة 45 | صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين انجلترا وكرواتيا.

الشوط الثاني

الدقيقة 45 | بداية الشوط الثاني..

الدقيقة 57 | جوووووووووووووول.. رحيم ستيرلينج يتقدم للمنتخب الإنجليزي بالهدف الأول.