صفقات ريال مدريد | تفاصيل لقاء الأمل الأخير بين راموس وبيريز

لا يزال الحديث مستمر حول مستقبل اللاعب الإسباني سيرجيو راموس رفقة ناديه ريال مدريد خلال الفترة القادمة، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو الجاري ولم يقم بعد بتمديد تعاقده مع الميرنجي.

ووفقًا لصحيفة “آس”، المدافع الإسباني سيرجيو راموس تواجد في مدينة ريال مدريد “فالديبيباس” يوم الجمعة عند الساعة الواحدة بعد الظهر، في نفس الوقت الذي حل فيه فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد إلى مركز التدريبات.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن راموس اجتمع رفقة بيريز وذلك قبل تناول الطعام في مدينة ريال مدريد الرياضية “فالديبيباس”، إذ غادر كل منهما الاجتماع بمفرده، لكن وفقًا لشهود العيان، ارتدى كلاهما وجهًا مبتسمًا، لكن لم يكشف بعد هل الإجتماع كان إيجابيًا بالنسبة لراموس والذي وافق على تمديد تعاقده، أم أن قرار الرحيل تم تأكيده في ذلك الإجتماع.

وتعد نقطة الخلاف في تجديد الملكي مع قائد الفريق، بأن راموس يرفض فكرة التمديد لعام واحد فقط، وهي سياسة يتبعها الملكي مع اللاعبين الذين يتخطون حاجز 30 عاما، ويريد التجديد لعامين، بجانب عدم قبوله تخفيض راتبه.

خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشائعات حول إتفاق راموس مع أحد الأندية من أجل الإنتقال لهم هذا الصيف، لكن اللاعب الإسباني لا يوجد لديه أي عروض خارجية هذه الفترة.

وهناك عدة تقارير ربطت اسم المدافع الإسباني سيرجيو راموس قائد الملكي، بالإنضمام لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، للعمل رفقة مواطنه بيب جوارديولا.

وكان راموس قد شارك في 21 مباراة رفقة ريال مدريد خلال الموسم الماضي، بجميع البطولات، وتمكن من تسجيل 4 أهداف وقام بصناعة هدف وحيد.

كما أنه أصبح أحد أكثر المدافعين نجاحًا في تاريخ كرة القدم، حيث شارك في 671 مباراة مع ريال مدريد ضمن 16 موسمًا وحقق 22 بطولة مختلفة، بما في ذلك خمسة ألقاب دوري إسباني وأربعة كؤوس لدوري أبطال أوروبا.