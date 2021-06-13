شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الانجليزى يحذر الجماهير من الاعتراض على «الجثو على الركبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بيانًا، يطلب فيه من المشجعين احترام رغبة اللاعبين في "الجثو على الركبة" كنوع من الاعتراض ضد الظلم العنصري، وحثهم على عدم إطلاق صيحات الاستهجان قبل المباريات في بطولة أوروبا.

وتعرض لاعبو إنجلترا لصيحات استهجان من بعض المشجعين قبل مباراتين وديتين هذا الشهر خلال الجثو على الركبة في حركة اشتهرت بواسطة حملة (بلاك لايفز ماتر) "حياة السود مهمة" ضد العنصرية.

وقال الاتحاد الإنجليزي قبل أن تبدأ إنجلترا مشوارها في بطولة أوروبا أمام كرواتيا في استاد ويمبلي يوم الأحد: "نطلب ممن يعارض هذا التصرف التفكير في الرسالة التي تصل إلى اللاعبين الذين تحاولون مساندتهم".

وأضاف "رجاء احترموا رغباتهم وتذكروا أنه يجب علينا جميعًا أن نكون متحدين في الكفاح ضد التمييز العنصري. كلنا معا. هم سيبذلون قصارى جهدهم من أجلكم، ورجاء افعلوا أفضل شيء لهم".

وتحدث جاريث ساوثجيت، مدرب إنجلترا، الذي أدى هذه الحركة من خارج الملعب، عن رغبته في اتحاد البلاد خلف المنتخب خلال البطولة.

كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قال يوم السبت إنه يعتقد أنه "من الخطأ تمامًا" إطلاق صيحات استهجان ضد منتخب إنجلترا.