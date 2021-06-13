شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع بـ«تريزيجيه» للاطمئنان على حالته .. صور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على استقبال اللاعب محمود حسن تريزيجية جناح أستون فيلا الإنجليزي، ظهر اليوم الأحد، للاطمئنان على حالته الصحية.

وأصدر الموقع الرسمي للنادي الأهلي بيان جاء فيه :«الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، استقبل ظهر اليوم محمود تريزيجيه، نجم الأهلي السابق والمحترف بصفوف استون فيلا الإنجليزي بمقر النادي بالجزيرة».

وأضاف البيان: «وحرص الكابتن الخطيب على الاطمئنان على حالة تريزيجيه، وبرنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بالرباط الصليبي، وذلك خلال الجلسة الودية التي عقدت اليوم».

وواصل: «وأعرب تريزيجيه عن سعادته بدعم الكابتن محمود الخطيب له وتواصله معه هاتفيا عقب تعرضه للإصابة مباشرة بالرباط الصليبي، مؤكدا على أن هذا الأمر ساهم كثيرا في رفع حالته النفسية والمعنوية بعد التعرض للإصابة، وأضاف أنه يعتز بشدة بانتمائه إلى النادي الأهلي، مؤكدًا أيضا على شعوره بالفخر لكونه واحدا من اللاعبين الذين تشرفوا بارتداء قميص نادي القرن».

واختتم البيان: «وفي نهاية الجلسة جدد الكابتن الخطيب رسائل الدعم لتريزيجيه، معربا عن آماله في التعافي من الإصابة في أسرع وقت ممكن، والعودة بقوة لتمثيل الكرة المصرية والنادي الأهلي في الملاعب الأوروبية».

محمود الخطيب ومحمود حسن تريزيجية