شكرا لقرائتكم خبر عن محمود أبو الدهب لـ«كهربا »: راجع نفسك قبل فوات الأوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود أبو الدهب نجم النادي الأهلي السابق أن محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق لديه قدرات فنية مميزة، لكنه يحتاج الجلوس مع نفسه كثيراً و مراجعة أخطاءه المتعددة التي أبعدته عن التركيز و جعلته خارج حسابات الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني ، وفي حال استمراره في افتعال هذه الأزمات ، فلن يستمر كثيراً داخل جدران القلعة الحمراء .

وأضاف أبو الدهب في تصريحات خاصة منذ انضمام محمود كهربا إلى صفوف النادي الأهلي لم يقدم المستوى المنتظر ، ولم أره مؤثراً في أي مباراة مع المارد الأحمر ، رغم قناعتي بإمكانياته الفنية ، لكن يبقى الإلتزام داخل و خارج الملعب أمراً هاماً للاعب كرة القدم حتى يكتسب ثقة زملائه و مدربه و جماهير القلعة الحمراء .