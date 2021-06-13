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مشاهدة إنجلترا ضد كرواتيا في يورو 2020 .. بث مباشر لحظة بلحظة (الشوط الأول)

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف منتخب إنجلترا نظيره منتخب كرواتيا في المباراة التي تجمع المنتخبين في الثالثة عصر اليوم الأحد 13-6-2021 على ملعب ويمبلي في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020 والتي تضم بجانبهما منتخبي التشيك وأسكتلندا.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد

الدفاع: كالي والكر - جون ستونز - مينجز - تريبير

الوسط: ديكلان رايس - فيليبس

أمامهم: فودين - مايسون ماونت - رحيم ستيرلنج

الهجوم: هاري كين

ويجلس على مقاعد البدلاء: هندرسون - لوك شو - جريليش - جوردان هندرسون - راشفورد - كودي - كالفيرت لوين - جاميس - ساكا - بيلينجيهام.

بينما جاء تشكيل كرواتيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

الدفاع: فيرساليكو - فيدا - كار - جفارديول

الوسط: بروزوفيتش - كوفاسيتش - مودريتش - بريسيتش - كراماريتش

الهجوم: ريبيتش

وفي البدلاء: كالينيتش - بريكالو - فلاسيتش - بوديمير - باساليتش - بيتكوفيتش - جورانوفيتش - ايفانوسيتش.

أبرز أحداث اللقاء:

بداية المباراة

د6: تسديدة صاروخية من فودين تصطدم بالقائم

د20: سيطرة تامة على من إنجلترا على مجريات اللعب واعتماد كرواتيا على الهجمات المرتدة

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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