«الأهلي يدخل في مفاوضات مع فرجاني ساسي!».. أحمد شوبير يعلّق

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الإعلامي أحمد شوبير على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الزمالك، للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل.

وكانت أنباء قوية قد ترددت حول دخول الأهل يف يمفاوضات مع ساسي بعد انتهاء عقده مع ناديه الزمالك وعدم التوصل لاتفاق بشأن تمديد عقده ورغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

وقال شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" الذي يذاع على "راديو أون سبورت إف إم" اليوم الأحد، إن الأهلي "لا يفاوض فرجاني ساسي حفاظاً على مشاعر جماهير الزمالك".

وعن موقف المهاجم والتر بواليا من الاستمرار مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة أو الرحيل، قال شوبير إن اللاعب لن يرحل إلى نادي سيراميكا مثلما يتردد، واللاعب حتى الآن مستمر داخل صفوف القلعة الحمراء.

ووجه شوبير انتقادات للمدير الفني للنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قائلاً إنه "بالغ في منح لاعبي الأحمر إجازات قبل مواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا".

وقال شوبير إن موسيماني "بالغ في منح الإجازات وده هيكون له تأثير بدني على اللاعبين".

وكان الأهلي قد عاد إلى التدريبات الجماعية يوم الخميس الماضي بعد انتهاء فترة الراحلة السلبية التي حصل عليها اللاعبين، ويفكر موسيماني في إجراء بعض التعديلات على تشكيل وطريقة لعب النادي الأهلي، عند مواجهى الترجي التونسي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام يوم 19 يونيو الجاري في تونس.

وينوي موسيماني، إجراء بعض التعديلات بعد تأكد غياب الظهير الأيمن محمد هاني عن المشاركة في مواجهة الترجي بعد إصابته في العضلة الأمامية خلال لقاء نهضة بركان المغربي في نهاية مباراة السوبر الأفريقي.