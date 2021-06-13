طبيب إريكسن السابق يصدم الجميع: مسيرته اقتربت من النهاية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

لحظات عصيبة عاشها متابعو وعشاق كرة القدم وهم يشاهدون سقوط لاعب منتخب الدنمارك، كريسيتان إريكسن، مغشياً عليه في ملعب المباراة، خلال مواجهة فنلندا في يورو 2020، والتي أقيمت مساء السبت.

وتم نقل إريكسن إلى المستشفى بعدما سقط أثناء الركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب، قبل أن يتم إخضاعه لإنعاش قلبي داخل المستطيل الأخضر.

وتعليقاً على أزمة إريكسن، قال سانجاي شارما، طبيب القلب المتخصص في علاج الرياضيين بجامعة سانت جورج في لندن، وسبق له العمل مع إريكسن عندما كان لاعبا فى توتنهام الإنجليزي، إنه من غير المرجح أن يلعب النجم الدنماركي كرة القدم بشكل احترافى مرة أخرى بعد انهياره خلال مباراة يورو 2020 بين الدنمارك وفنلندا.

وأضاف شارما، في تصريحات لصحيفة الإندبندنت البريطانية: "من الواضح أن شيئا مرعبا حدث، لكن الأطباء نجحوا في إعادته إلى الحياة.. السؤال هو ماذا حدث ولماذا؟، نتائج اختبارات هذا اللاعب كانت طبيعية حتى عام 2019، قبل رحيله إلى إنتر ميلانو"، مؤكدا أن لاعبى كرة القدم فى بريطانيا يخضعون لاختبارات طبية صارمة جدا.

وتابع، "الخبر الجيد أن إريكسن استفاق، لكن الخبر السيئ هو أن مسيرته اقتربت من النهاية، إذا هل سيلعب كرة القدم بشكل احترافي مجددا؟ لا يمكنني قول ذلك، وفي بريطانيا لا يمكن أن يلعب.. سنكون صارمين جدا في ذلك".

وكشف الاتحاد الدنماركي لكرة القدم، حالة أريكسن، عقب الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال مواجهة فنلندا.

وأصدر الاتحاد الدنماركي، بيانًا رسميًا، عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح فيه استقرار الحالة الصحية للاعب عقب استعادة الوعي.

وقال الاتحاد الدنماركي في بيانه، "تحدثنا هذا الصباح إلى كريستيان إريكسن، الذى أرسل تحياته إلى زملائه فى الفريق، حالته مستقرة، ولا يزال فى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات.. نود أن نشكر الجميع على أطيب التمنيات لكريستيان إريكسن".

وأثار إريكسن حالة من الرعب، في قلوب كل اللاعبين والجماهير، بعد السقوط المفاجئ بدون ملامسة أي لاعب، ليعيش العالم أجمع دقائق من الرعب، قبل أن يتم استعادة وعي اللاعب ونقله للمستشفى واستئناف المباراة، بعد توقفها.