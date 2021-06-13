بعد السقوط.. هل يعود كريستيان إريكسن لممارسة كرة القدم مجدداً؟

الشارقة - اميمة ياسر -

لحظات عصيبة عاشها متابعو وعشاق كرة القدم وهم يشاهدون سقوط لاعب منتخب الدنمارك، كريسيتان إريكسن، مغشياً عليه في ملعب المباراة، خلال مواجهة فنلندا في يورو 2020، والتي أقيمت مساء أمس السبت.

وتم نقل إريكسن إلى المستشفى بعدما سقط أثناء الركض بالقرب من الخط الجانبي للملعب، قبل أن يتم إخضاعه لإنعاش قلبي داخل المستطيل الأخضر.

وتعليقاً على سبب أزمة إريكسن، قال الدكتور فينسينزو إيراسيتانو، المتخصص في حالات وجراحات الطوارئ، في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو"، إنه يصعب القول الآن، لأن اللاعب قام بكل الفحوصات اللازمة في إيطاليا».

وأضاف إيراسيتانو أن "الاختبارات الطبية التي تجرى هنا ليست شائعة في جميع أنحاء العالم، إلا أنه في لحظة معينة من الحياة يمكن أن تتعرض لمشكلة دون سابق إنذار. التحقيقات الآن ستثبت شيئًا ما".

ورداً على سؤال حول إمكانية عودة إريكسن لممارسة كرة القدم، قال إيراسيتانو: "أعتقد أنه لم يتم الكشف عن أي شيء حتى الآن، نعم يستطيع لعب كرة القدم مرة أخرى، إلا أنه من السابق لأوانه قول ذلك الآن".

وتابع طبيب الطوارئ: "أفكر في مقارنة حالة إريكسن بالحارس إيكر كاسياس، الذي عاد إلى التدريبات مرة أخرى بعد أكثر من مشكلة مفاجئة".

من جانبه، أكد بييرو فولبي، رئيس الجهاز الطبي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، أن النجم الدنماركي لم يعاني من قبل بسبب أي مشكلات قلبية، وذلك بعد تعرضه لإغماء مفاجئ خلال مشاركته في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال فولبي، في تصريحات نقلها الموقع الإيطالي،: "لقد مررنا بوقت سيئ، ليس أنا فقط ولكن جميع أفراد العائلة في النادي".

وتابع: "في الأيام القليلة المقبلة، سيخضع إريكسن لفحوصات متعمقة، والشيء المهم أنه على ما يرام الآن".

واختتم فولبي تصريحاته قائلاً: "لم تكن لدى إريكسن أي مشكلة أو شكوك حول أزمة بهذه الصورة سواء في توتنهام أو مع إنتر، كما أن في إيطاليا هناك قيوداً صارمة للغاية على الأمور الطبية".

وكان إريكسن قد سقط خلال مباراة منتخب بلاده الدنمارك أمام فنلندا في مباراة الجولة الأولى من بطولة كأس أمم أوروبا، ونقل إلى المستشفى، وكان اللاعب قد خضع لإنعاش قلبي داخل المستطيل الأخضر.