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يورو 2020 .. مودريتش يقود كرواتيا وهاري كين يحمل آمال إنجلترا (التشكيل الرسمي)

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إيهاب بركات 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا وزالاتكو داليتش مدرب نظيره كرواتيا التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع المنتخبين في الثالثة عصر اليوم الأحد 13-6-2021 على ملعب ويمبلي في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة يورو 2020 والتي تضم بجانبهما منتخبي التشيك وأسكتلندا.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد

الدفاع: كالي والكر - جون ستونز - مينجز - تريبير

الوسط: ديكلان رايس - فيليبس

أمامهم: فودين - مايسون ماونت - رحيم ستيرلنج

الهجوم: هاري كين

ويجلس على مقاعد البدلاء: هندرسون - لوك شو - جريليش - جوردان هندرسون - راشفورد - كودي - كالفيرت لوين - جاميس - ساكا - بيلينجيهام.

بينما جاء تشكيل كرواتيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

الدفاع: فيرساليكو - فيدا - كار - جفارديول

الوسط: بروزوفيتش - كوفاسيتش - مودريتش - بريسيتش - كراماريتش

الهجوم: ريبيتش

وفي البدلاء: كالينيتش - بريكالو - فلاسيتش - بوديمير - باساليتش - بيتكوفيتش - جورانوفيتش - ايفانوسيتش.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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