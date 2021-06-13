يورو 2020 .. مودريتش يقود كرواتيا وهاري كين يحمل آمال إنجلترا (التشكيل الرسمي)

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا وزالاتكو داليتش مدرب نظيره كرواتيا التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع المنتخبين في الثالثة عصر اليوم الأحد 13-6-2021 على ملعب ويمبلي في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا يورو 2020 والتي تضم بجانبهما منتخبي التشيك وأسكتلندا.

محمد يوسف

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