شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام : الأهلي سيفوز على الترجي لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق أن المارد الأحمر قادر على تخطي عقبة الترجي التونسي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا وحسم التأهل للمباراة النهائية، رغم صعوبة المباراتين وبالأخص موقعة رادس والمقرر لها السبت المقبل.

وقال نجم الأهلي السابق في تصريحات تليفزيونية : الأهلي تخطى من هو أصعب من الترجي، وهو فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، وأرى أن الفريق قادر على تحقيق نتيجة إيجابية والسعي نحو تحقيق اللقب العاشر.