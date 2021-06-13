شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة طارق حامد.. وحسين السيد يجتمع باللاعب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستبق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الزمن من أجل إنهاء أزمة عقد طارق حامد لاعب وسط الفريق من أجل توثيق عقده رسميا حيث يواجه طارق حامد أزمة في نسبة الضرائب ونسبة خصم القيمة المضافة في عقده بخلاف ما اتفق عليه مع مرتضى منصوررئيس النادي قبل استبعاده.

وتكمن أزمة عقد حامد في كونه يفوق الـ١٠ ملايين جنيه مما يعني خصم جزء كبير جدا من قيمة عقده في حالة عدم تنفيذ اتفاقه مع مجلس مرتضى منصور بتحمل النادي قيمة الضرائب بما فيها القيمة المضافة.

وعلمت «المصري اليوم» أن حسين السيد عضو لجنة الزمالك عقد جلسة مع اللاعب ووعده بحل الأزمة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه معه، خصوصا مع تلقي حامد عرضا من أحد أندية الخليج ويخشي مسؤولو الزمالك من رحيل اللاعب وينتظر أن يتم حسم ملف عقد حامد في أسرع وقت ممكن خوفا من رحيله وتكرار أزمة ساسي.